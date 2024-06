Lilia Cabral faz rara aparição com o marido durante caminhada na orla

Na orla da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, atriz Lilia Cabral faz rara aparição com o esposo, Iwan Figueiredo, com quem está casada há 28 anos

A atriz Lilia Cabral fez uma rara aparição com o marido, Iwan Figueiredo, na manhã deste sábado, 22, na orla do Leblon, no Rio de Janeiro. Ao lado do esposo, com quem está casada há 28 anos, mas vive um relacionamento longe dos holofotes, ela surgiu se exercitando.

Aproveitando o dia ensolarado, a artista, que estava no ar na novela das sete Fuzuê, foi fotografada com um look todo preto de ginástica para se movimentar ao lado do seu eleito, com quem tem uma filha, a atriz Giulia Bertolli.

É bom lembrar que a herdeira, de 26 anos, do casal resolveu morar sozinha em agosto do ano passado. "O fim de uma era. Foram 26 anos vivendo entre essas quatro paredes. Desde que nasci, minha casa foi meu único endereço", contou a moça que se segue os passos da mãe.

Em novembro, Lilia Cabral e Iwan Figueiredo completaram 28 anos de casamento e comemoraram a data de forma especial. Em sua rede social, a famosa postou uma foto revelando o que fizeram para celebrarem o marco.

Confira as fotos de Lilia Cabral com o marido:

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lilia Cabral (@lilia_cabral)

Lilia Cabral mostra sua filha com a caçula de Edson Celulari

A atriz Lilia Cabral encantou ao compartilhar fotos da viagem que fez com os amigos da última novela das sete, Fuzuê, em Nova York, nos EUA. A famosa abriu o álbum com um registro de sua filha, Giulia Bertolli, com a caçula de Edson Celulari, Chiara.

A dupla de herdeiras de artistas esbanjou fofura ao surgir sorridentes, principalmente a pequena, fruto do casamento atual do ator com a modelo Karin Roepke.

"Uma recordação para sempre", disse Lilia Cabral ao exibir as fotos com os amigos da novela e outras pessoas conhecidas. Nos comentários, Edson Celulari e Giulia reagiram. "Uma das melhores viagens de todas", falou a jovem na publicação da mãe. "Dias de afeto e amor. Temos que repetir esse encontro, seja onde for", escreveu o ator. Veja os registros aqui.