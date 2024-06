Jornal Nacional comete novo erro ao anunciar morte de mãe do Pelé

Após gafe com morte de Chrystian, Jornal Nacional comete novo erro ao anunciar morte de Celeste Arantes, mãe de Pelé, ao vivo; veja!

O Jornal Nacional voltou a cometer um erro ao anunciar a morte de Celeste Arantes, mãe de Pelé, na última sexta-feira, 21. A gafe aconteceu após o jornal fazer uma confusão ao noticiar o falecimento do cantor Chrystian, dupla de Ralf, na quinta-feira, 20.

Durante o programa jornalístico, foi exibida uma foto de Maria Lúcia, irmã de Pelé, como se fosse Celeste. A filha da falecida apareceu em uma varanda durante o cortejo do corpo do irmão em dezembro de 2023.

"Morreu hoje Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Dona Celeste era mineira de Três Corações. Estava com 101 anos de idade. Ela teve três filhos: Pelé, Jair e Maria Lúcia", disse o âncora William Bonner durante a exibição das imagens.

DNV? Jornal Nacional mostrou no lugar da mãe de Pelé, a irmã dela..



Cabeças vão rolar na Globo #JornalNacionalpic.twitter.com/PF7mBUaU2y — Brenno (@brenno__moura) June 22, 2024

No dia anterior, o Jornal Nacional errou a data de morte de Chrystian durante sua homenagem na televisão. O cantor faleceu no dia 19/06/2024, mas o JN escreveu 19/06/1957 na tela.

A morte de Celeste Arantes

Mãe de Edson Arantes do Nascimento, o eterno Rei Pelé (1940-2022), dona Celeste Arantesmorreu nesta sexta-feira, 21, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com informações do site G1, ela, que tinha 101 anos, estava hospitalizada há 8 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Mineira de Três Corações, Celeste teve mais dois filhos além de Pelé: Jair, conhecido como Zoca, e a caçula Maria Lúcia, responsável por seus cuidados. Os três são frutos de seu relacionamento com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, com quem foi casada até 1996, ano em que ficou viúva.

Edinho, filho de Pelé, confirmou o falecimento da avó através das redes sociais. "Descansa em paz, Vó", declarou ele.