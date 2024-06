Mãe do Rei Pelé, Celeste Arantes morre aos 101 anos no litoral de SP

Aos 101 anos, Dona Celeste Arantes, mãe do jogador de futebol Pelé, faleceu nesta sexta-feira, 21, em Santos, litoral de São Paulo

Mãe de Edson Arantes do Nascimento, o eterno Rei Pelé (1940-2022), dona Celeste Arantes morreu nesta sexta-feira, 21, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com informações do site G1, ela, que tinha 101 anos, estava hospitalizada há 8 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Mineira de Três Corações, Celeste teve mais dois filhos além de Pelé: Jair, conhecido como Zoca, e a caçula Maria Lúcia, responsável por seus cuidados. Os três são frutos de seu relacionamento com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, com quem foi casada até 1996, ano em que ficou viúva.

Edinho, filho de Pelé, confirmou o falecimento da avó através das redes sociais. "Descansa em paz, Vó", declarou ele. Nos comentários, famosos, amigos e fãs do eterno jogador de futebol deixaram mensagens de condolências à família.

"Meus sentimentos", escreveu o cantor Mano Brown. "Rainha maior, mãe do Rei que descanse em paz pelo papel que cumpriu deixando a terra toda mais feliz em vida. Meus sentimentos", disse uma internauta. "Que ela esteja em um lindo lugar junto com seu pai. Que você seja sustentado pelas mãos de Deus. Força", desejou outra.

Pouco antes de falecer, Pelé realizou uma homenagem à mãe no dia da abertura da Copa do Mundo no Catar, em novembro de 2022. Em uma publicação nas redes sociais, o eterno Rei do futebol resgatou uma foto especial ao lado da matriarca da família e agradeceu por todos os ensinamentos.

"Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu Pelé, à época.

Edson Arantes do Nascimento morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Família de Pelé relembra últimos momentos do rei

A partida do rei do futebol, Pelé, gera saudade nos milhares de brasileiros que o admiravam. O que sobra são as lembranças, que o perfil do craque faz questão de publicar.

O jogador de futebol morreu em 29 de dezembro de 2022 e causou comoção mundial. Ele estava internado com câncer de cólon no hospital Albert Einstein, motivo de homenagem da página. Segundo a publicação, os profissionais de saúde foram essenciais no bem-estar dele.

"Toda forma de trabalho honesto merece gratidão e respeito. Porém, cuidar das outras pessoas é quase divino. Ser um profissional da saúde é dedicar a vida para buscar conhecimento e praticar a solidariedade. Quando estamos vulneráveis, nos tornamos mais humanos e precisamos de mais carinho. Neste momento, encontrar ajuda é como receber um abraço de Deus", diz a publicação no Instagram do jogador.

"Somos gratos a todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e funcionários do @hosp_einstein. Para lembrarmos dos bons momentos, compartilhamos aqui o Rei sendo feliz com vocês", conclui na legenda de vídeos do rei se exercitando, acompanhado dos profissionais.