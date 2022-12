Mãe de Pelé completou 100 anos apenas um mês antes da morte do filho

Mãe do ex-jogador de futebol Pelé, Dona Celeste recebeu homenagem do filho em novembro deste ano

O ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022) faleceu nesta quinta-feira, 29, e deixou a sua mãe, Dona Celeste. A mãe dele completou 100 anos de idade no dia 20 de novembro e recebeu uma homenagem do filho nas redes sociais.

Na época, o atleta compartilhou uma mensagem sobre a mãe e uma foto antiga dos dois juntos. "Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", disse ele.

Pelé nasceu quando a mãe tinha apenas 18 anos, em 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais.

Morte de Pelé

Pelé ficou internado por cerca de um mês em São Paulo em decorrência de um câncer no cólon. Ele ficou ao lado de sua família em seus últimos dias de vida. O atleta morreu nesta quinta-feira, 29, por volta das 15h, de falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

O velório de Pelé acontecerá na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, na Vila Belmiro e será aberto ao público.