Pelé: hospital revela a causa da morte do ex-jogador em último boletim médico

Último boletim do hospital sobre Pelé informou a causa da morte dele: 'Confirma com pesar o falecimento de Pelé'

A morte do ex-jogador de futebolPelé (1940-2022) foi confirmada nesta quinta-feira, 29, por meio do último boletim médico emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O documento revelou que o ex-atleta faleceu às 15h47 em decorrência da falência de múltiplos órgãos, que foi causada pela progressão do câncer no cólon.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

Logo depois, a equipe de Pelé também lamentou a morte dele com um texto em seu perfil oficial no Instagram. "A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor. A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre", escreveram.

A filha de Pelé, Kely Nascimento, compartilhou uma foto de mãos dadas com o pai e os irmãos no leito do pai no hospital e falou sobre a partida dele."Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", disse ela. Kely Nascimento esteve ao lado do pai durante quase toda a internação. Ela e a irmã, Flávia, recebiam os outros parentes enquanto acompanhavam a saúde do pai.