Morre Pelé, ídolo do futebol brasileiro, aos 82 anos

Pelé faleceu aos 82 anos de idade após período internado em hospital de São Paulo

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. O atleta fez tratamento de quimioterapia por alguns meses. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Pelé estava internado em um hospital de São Paulo desde o final de novembro de 2022. Ele apresentou um quadro de infecção respiratória. O jornal Folha de S. Paulo chegou a informar que ele não estava mais respondendo ao tratamento de quimioterapia e os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos, que é quando o foco é aliviar a dor e o desconforto.

Pelé foi um grande ídolo do futebol brasileiro e mundial. Ele nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, e é filho do ex-jogador de futebol José Ramos do Nascimento, o Dondinho. Ele começou a trilhar o seu caminho no futebol ainda na infância e participou de times amadores.

Aos 15 anos, Pelé fez um teste no Santos, no litoral de São Paulo, e foi contratado em 1956. Ele desenvolveu o seu talento no Santos e foi convocado para a seleção brasileira em 1957 para a Copa Roca. Aos 17 anos, em 1958, ele foi para a Copa do Mundo e ajudou a seleção a conquistar o título mundial. Além disso, ele esteve presente em campo em outros dois títulos da Copa do Mundo,em 1962 e 1970.

Ele chegou a ganhar o título de maior goleador da história do futebol mundial com 1.281 gols, a maioria deles pelo Santos. Além disso, ele marcou 95 gols com a camisa da seleção brasileira.