Zendaya arrasa com vestido personalizado com pôster de 'Challengers'

Sempre brilhante com seu estilo, Zendaya elege vestido personalizado com pôster de seu novo filme, 'Challengers', e arrasa na estreia do filme

A atriz Zendaya deixou seus fãs de boca aberta com mais um look incrível para a estreia de seu mais novo filme Challengers, que chegou aos cinemas na última sexta-feira, 26. Em celebração do lançamento, a artista elegeu um vestido personalizado com o pôster do filme e impressionou seus seguidores com o resultado.

Seu stylist, Law Roach, publicou em seu perfil oficial do Instagram alguns cliques da produção da peça exclusiva e mostrou o resultado com Zendaya usando o vestido. O look reproduz o pôster do filme, com o rosto da atriz em close, e foi feito pela estilista grega Celia Kritharioti , que usou pedraria para reproduzir a imagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Law Roach (@luxurylaw)

Este foi apenas um dos looks incríveis elegidos pela atriz para a promoção de Challengers. Ao longo do último mês, Zendaya viajou para diversos países diferentes e escolheu diversos visuais inspirados nos torneios de tênis, tema principal do filme. Entre as marcas de luxo e estilistas escolhidos estavam Vivienne Westwood, Thom Browne, Calvin Klein, Bulgari, Loewe e Louis Vuitton.

Zendaya e Tom Holland estariam planejando casamento

O relacionamento entre os atores Tom Holland e Zendaya pode estar próximo a um novo passo. Segundo a revista People, o casal estaria planejando seu futuro juntos e iniciando conversas sobre casamento. Sempre privados com sua vida pessoal, os dois desejam ser discretos sobre o assunto.

"Houve conversas sobre casamento e isso é uma realidade", disse uma fonte próxima do casal ao veículo. No entanto, parece que as carreiras de ambos estão sendo o seu foco principal no momento. "Trabalho é importante para os dois e isso os mantém ocupados agora", afirmou o contato.

No momento, Tom está prestes a estrear uma curta temporada no teatro em Londres, na Inglaterra, com o papel principal em uma versão moderna de Romeu e Julieta. Já Zendaya está focada em promover seus novos projetos, incluindo o recente Duna: Parte 2 e Challengers.

A fonte ainda deixou explícita a privacidade do casal, que sempre manteve seu relacionamento longe do público. "Eles não são o tipo de estrelas que colocam suas vidas juntos nas redes sociais na maior parte do tempo. Ambos são reservados", contou o informante, que ainda disse que a atenção do público "nunca foi fácil e confortável para nenhum deles".