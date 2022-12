Filha de Pelé comove com homenagem após a morte do pai: 'Te amamos'

Filha de Pelé, Kely Nascimento mostra foto dos irmãos de mãos dadas com o pai: 'Descanse em paz'

Filha do ex-jogador de futebol Pelé, Kely Nascimento fez uma homenagem tocante ao pai, que faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos de idade. Ela relembrou uma foto com o pai no hospital e de mãos dadas com os filhos e netos em seus últimos dias de vida.

Na legenda, ela lamentou a despedida. "Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", disse ela.

Kely Nascimento esteve ao lado do pai durante quase toda a internação. Ela e a irmã, Flávia, recebiam os outros parentes enquanto acompanhavam a saúde do pai.

O ex-atleta ficou um mês internado em um hospital de São Paulo para tratar os efeitos de um câncer no cólon em seu corpo. Ele teve uma progressão no tumor e passou seus últimos dias de vida com a família em um quarto no hospital.