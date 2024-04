Passando pelo luto, integrantes da equipe do Molejo são assaltados após morte de Anderson Leonardo; saiba o que aconteceu

Em luto pela morte do vocalista Anderson Leonardo, integrantes da equipe do Molejo passaram por uma situação delicada. Após o falecimento do cantor, que lutava contra um câncer na região inguinal, membros de sua assessoria de imprensa sofreram um assalto na última sexta-feira, 26.

Em nota publicada nas redes sociais do grupo de pagode, a assessoria informou que teve seu trabalho dificultado após terem seus equipamentos roubados. Na declaração, eles pediram paciência e compreensão da imprensa, já que ficaram sem seus meios de comunicação.

"A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação. Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional será compartilhado assim que estiver disponível. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos", disse o comunicado.

Foto: Reprodução / Instagram

Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer na região inguinal em 2022 e passou pelo tratamento com imunoterapia e medicações. Ele estava internado havia algumas semanas e foi levado para a UTI nos últimos dias com quadro de saúde gravíssimo. O cantor deixou a esposa, Paula Cardoso, e quatro filhos, Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice.

Integrntes do Molejo falam do futuro após morte de Anderson Leonardo

Os integrantes do Molejo se pronunciaram sobre o futuro do grupo de pagode após a morte do vocalista Anderson Leonardo. Em um vídeo nas redes sociais, os artistas contaram que vão continuar com o grupo depois da tristeza do luto.

"Alô, bateria. Alô, planeta. Alô, amigos e fãs do Molejão. Aqui quem está falando são seus amigos do grupo Molejo. Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós. De qualquer maneira, não podemos esquecer a alegria e a irreverência do nosso cantor Anderson Leonardo. Isso tem que perdurar durante a longa vida do Molejão. O legado continua e nós estamos aí para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos", disse Andrezinho.

O grupo Molejo conta com os integrantes Andrezinho Silva, Claumirzinho Gomes, Jimmy, Robson Calazans e Lucio Nascimento.