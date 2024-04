Cintia Dicker curte manhã de sol na piscina com a filha: "Nossas manhãs"

Na companhia de sua filha com Pedro Scooby, a pequena Aurora, Cintia Dicker curte manhã de sol na piscina e compartilha fotos encantadoras; veja!

A modelo Cintia Dicker aproveitou o tempo de sol neste fim de semana para curtir um momento entre mãe e filha. Neste sábado, 27, a esposa do surfista Pedro Scooby se refrescou na piscina com a sua filha, Aurora, de 1 ano, e aproveitou para renovar suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ruiva apareceu de biquíni segurando sua pequena no colo, que estava usando um lindo macacão amarelo e camiseta branca. Juntas, elas posaram da vista maravilhosa da área externa de sua casa, com visão para a imensidão do mar do Rio de Janeiro.

"Nossas manhãs juntas de muito denguinho", escreveu Cintia na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros e rasgaram elogios. "Lindezas", disse um internauta. "Ela é tua fotocópia", disparou outro. "Como tá enorme, maravilhosas", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Luana Piovani desabafa sobre mudança do filho para casa do pai

Recentemente, o filho mais velho da atriz Luana Piovani, Dom, de 12 anos, decidiu morar com o pai, o surfista Pedro Scooby, no Rio de Janeiro. Com isso, a famosa desabafou sobre a decisão dele e revelou que sua relação com o herdeiro está sendo conflituosa e que pensou bastante antes de autorizá-lo a se mudar para o Brasil. De acordo com ela, Dom a culpa pela ausência do pai.

"Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. Há um ano quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava, mas eu tive esse ano todo a viver e a entender no dia-a-dia e na prática que vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim, eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar", declarou Luana em entrevista a um programa de TV português.

Apesar de ter se mostrado contra a escolha do filho, Luana Piovani explicou que amadureceu a decisão ao longo do tempo e se convenceu que o primogênito também terá uma vida confortável ao lado de Pedro Scooby.

"Então ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor, então tá ótimo!", concluiu.