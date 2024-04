Fim do mistério! Ivete Sangalo conta motivo de sua saída da Banda Eva

25 anos depois, Ivete Sangalo abre o jogo sobre sua carreira solo e conta o motivo que lhe levou a sair da Banda Eva em 1999; veja!

Após 25 anos, a cantora Ivete Sangalo finalmente revelou o motivo que lhe levou a deixar a Banda Eva em 1999. Em participação do podcast PodPah, apresentado por Mítico e Igão, na noite da última sexta-feira, 26, a artista deu detalhes sobre sua saída e o início dessa mudança em sua carreira.

"Quando você não quer e não está disposta a compartilhar aquilo da maneira que está sendo proposta, você sabe que é hora de seguir seu caminho. Foi de uma forma muito honrosa em todos os aspectos", revelou Ivete. "Me coloquei à disposição, eles entenderam que era meu momento de alçar novos voos. Eu sou musicista também, de prática. Tinha um domínio maior sobre isso".

A cantora ainda disse que havia limitações enquanto você é integrante de um grupo e disse que sentiu a necessidade de partir. "Quando você está num sistema de banda, chega num momento que a gente precisa equilibrar uma série de ideias, de posições, crenças e ideias que muitas vezes inviabilizam para todo mundo. É melhor você acreditar na democracia e caminhar partindo dessa ideia", disse.

Em carreira solo há mais de duas décadas, Ivete assumiu que teve medo de fazer essa mudança, já que a Banda Eva fazia muito sucesso na época. "Medo eu fico de várias coisas, mas quem tem medo de cagar, não come. Se for colocar tudo na conta do medo, você fica estagnada, paralisada. Isso aconteceu em 1999, mas em 1998 eu já tinha conversado com eles sobre a possibilidade de eu sair da banda. Não é vingança, não é vitimismo, são novos sonhos, era a hora de fazer e foi compreendido. Muita gente disse que eu era louca, mas não sou dessa pegada", finalizou.

Ivete Sangalo arrasa ao ser modelo por um dia em desfile

A cantora Ivete Sangalo mostrou o lado de modelo por um dia ao desfilar em São Paulo. Ela foi um destaque no desfile da grife Misci na manhã da última terça-feira, 23.

A estrela apareceu na passarela com um look todo marrom e estiloso e esbanjou simpatia ao desfilar na frente de uma plateia de fashionistas e celebridades.

Entre os convidados do evento estavam a ex-BBB Beatriz Reis, Rafa Kalimann, Maisa Silva, Chay Suede, João Guilherme, Sasha, Lara Silva e muito mais.

