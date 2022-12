Velório do Pelé só vai acontecer na semana que vem. Saiba mais

Santos confirma que o velório do Rei Pelé será na segunda-feira, 2 de janeiro, na Vila Belmiro

O velório do Rei Pelé (1940-2022) acontecerá apenas na semana que vem. Ele faleceu nesta quinta-feira, 29, mas será velado pela família e os fãs somente na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, em uma cerimônia na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo.

O corpo do ex-atleta deverá ficar no Hospital Albert Einstein até o dia de ser levado para o estádio no litoral do estado durante a madrugada de segunda-feira. Na Vila Belmiro, o caixão ficará no meio do campo e o público poderá se despedir do ídolo durante 24 horas. Os fãs poderá entrar no estádio pelos portões 2 e 3, e a saída será feita pelos portões 7 e 8.

Na terça-feira, 3, às 10h, o caixão seguirá em um cortejo nas ruas de Santos e passará pelo Canal 5, que é onde a mãe dele, Dona Celeste, mora. O corpo do ex-jogador deverá ser sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia reservada para a família.

Morte de Pelé

Pelé ficou internado por cerca de um mês em São Paulo em decorrência de um câncer no cólon. Ele ficou ao lado de sua família em seus últimos dias de vida. O atleta morreu nesta quinta-feira, 29, por volta das 15h, de falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram