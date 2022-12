Pelé escolheu onde queria ser enterrado. Saiba mais!

Luto! Pelé comprou o local onde queria ser enterrado há cerca de 19 anos. O ídolo faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, já tinha escolhido onde queria ser sepultado. De acordo com o site G1, há 19 anos, ele comprou um lóculo no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral de São Paulo, para ser o seu local de descanso eterno. O ídolo do futebol fez questão de já deixar reservado o local onde iria ser sepultado após a sua morte.

O lóculo de Pelé está localizado no nono andar do prédio e tem uma vista para o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Na época, Pelé teria dito que o memorial não tinha a aparência de um cemitério e transmitia tranquilidade. Por enquanto, a família não confirmou se o desejo dele será cumprido.

O velório do corpo de Pelé deverá acontecer na Vila Belmiro, que já sendo preparada para receber a homenagem ao ídolo do futebol e seus fãs para o último adeus.

Pelé faleceu aos 82 anos nesta quinta-feira, 29, após ficar um mês internado em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no cólon. A sua morte aconteceu em decorrência da falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informou o hospital.