Família de Pelé relembra últimos momentos do rei e agradece hospital

Equipe de Pelé publicou texto em suas redes sociais para agradecer profissionais da saúde

A partida do rei do futebol, Pelé, gera saudade nos milhares de brasileiros que o admiravam. O que sobra são as lembranças, que o perfil do craque fez questão de publicar nesta quarta-feira, 15.

O jogador de futebol morreu em 29 de dezembro de 2022 e causou comoção mundial. Ele estava internado com câncer de cólon no hospital Albert Einstein, motivo de homenagem da página. Segundo a publicação, os profissionais de saúde foram essenciais no bem-estar dele.

"Toda forma de trabalho honesto merece gratidão e respeito. Porém, cuidar das outras pessoas é quase divino. Ser um profissional da saúde é dedicar a vida para buscar conhecimento e praticar a solidariedade. Quando estamos vulneráveis, nos tornamos mais humanos e precisamos de mais carinho. Neste momento, encontrar ajuda é como receber um abraço de Deus", diz a publicação no Instagram do jogador.

"Somos gratos a todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e funcionários do @hosp_einstein. Para lembrarmos dos bons momentos, compartilhamos aqui o Rei sendo feliz com vocês", conclui na legenda de vídeos do rei se exercitando, acompanhado dos profissionais.

Confira publicação: