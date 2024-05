Repórter da Globo revela doença: ‘As dores foram intensas’

Repórter da Globo, Tiago Scheuer revelou o diagnóstico que recebeu em março após aparecerem manchas em seu corpo

O repórter Tiago Scheuer, que trabalha nos telejornais da Globo, surpreendeu ao contar sobre um problema de saúde que teve no mês de março. Ele disse que foi diagnosticado com herpes-zóster e sentiu muitas dores até o remédio fazer efeito.

Em um vídeo no Instagram, o jornalista falou sobre os sintomas e alertou os fãs para procurarem ajuda médica assim que as primeiras manchas aparecerem no corpo. "Eu tive agora em março passado e confesso para você que senti muita dor. No meu caso, eu não precisei ficar internado, ainda bem. Mas as dores foram intensas. Oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco…”, afirmou ele.

E completou: "Como é que eu descobri? Começou com uma manchinha vermelha na minha barriga e essa manchinha foi crescendo dia após dia. Depois ocupou parte da lateral do corpo e das costas. Não entendendo nada, três dias depois, eu procurei uma dermatologista. Ela me diagnosticou com herpes-zóster e já me deu os antivirais para eu tomar. Só três semanas depois é que as dores pararam por completo. Estou bem”.

Por fim, ele contou mais sobre a doença. "A herpes-zóster é causada pelo mesmo vírus da catapora. Se você teve catapora na infância, o vírus não foi embora, ele fica adormecido no nosso corpo e pode voltar na vida adulta se aproveitando de algum episódio de baixa imunidade, que foi o meu caso, ou estresse ou até depressão. Normalmente, essa doença atinge pessoas com mais de cinquenta anos. Eu tenho 40 e tem gente mais nova do que eu que também sofre com isso”, declarou.

Clayton Conservani revela motivo de sua saída da Globo

O repórter e jornalista Clayton Conservani encerrou o contrato com a Globo depois de 27 anos de trabalho. Agora, ele contou o verdadeiro motivo para deixar a emissora.

Em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, o profissional contou que seu salário era alto e a emissora optou por encerrar o contrato com ele, mas não descartou futuros projetos por obra certa.

"A partir de março de 2024, já posso voltar a produzir reportagens para o esporte, Globoplay etc. Mas tenho que cumprir esse período sabático. Fiz muitas reuniões com a direção sobre essa mudança, e a mensagem foi muito clara: eles precisaram mudar a forma de trabalho. Meu salário não se encaixava mais na realidade da empresa", disse ele.

Então, ele contou que poderá entrar em projetos fora da Globo durante essa nova fase em sua carreira. "É lógico que muitas portas podem se abrir e eu vou poder escolher o que é melhor para mim. Parcerias com marcas e campanhas publicitárias já estão sendo negociadas. A Play9 será minha nova casa. Estou muito motivado e empolgado com esta nova fase", afirmou.