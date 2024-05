Hospital revela estado de saúde de Tony Ramos após cirurgia no cérebro

Aos 75 anos, Tony Ramos tem quadro clínico estável e já conversa, conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira, 21

Aos 75 anos, o ator Tony Ramos tem quadro clínico estável e já conversa, conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira, 21. Ele se recupera de duas cirurgias na cabeça, que foram realizadas nos dias 16 e 19 de maio para a drenagem de hematomas subdurais.

O documento, assinado pelo Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, informa que Tony está no quinto dia de internação, acordado, lúcido e passa bem. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19/05. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável."

Esposa de Tony Ramos fala sobre a saúde do marido

Mais cedo, Lidiane Barbosa, esposa de Tony Ramos, enviou um vídeo para Patrícia Poeta no programa Encontro e atualizou sobre o estado de saúde do marido. "Estou aqui no hospital, junto com o Tony, o Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápido, muito preciso. Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado... Mas ele está comendo direitinho. E tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações. Eu só tenho que agradecer a isso", disse.

E completou: "Mas ele está comendo direitinho e tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada a você. Um beijo, Patrícia. Um beijo a todos".

Tony Ramos foi internado no hospital na quinta-feira, 16, após passar mal. Os médicos constataram que ele teve um hematoma subdural, que é um sangramento entre o cérebro e o crânio. O boletim médico divulgado no domingo, 19 de maio, informou que o ator desenvolveu um distúrbio de coagulação e precisou passar por um novo procedimento cirúrgico.