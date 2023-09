Clayton Conservani revela o verdadeiro motivo para sua saída da Globo

Ex-repórter da Globo, Clayton Conservani encerrou o contrato com a emissora após 27 anos e revelou o verdadeiro motivo

O repórter e jornalista Clayton Conservani encerrou o contrato com a Globo há poucos dias depois de 27 anos de trabalho. Agora, ele contou o verdadeiro motivo para deixar a emissora.

Em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, o profissional contou que seu salário era alto e a emissora optou por encerrar o contrato com ele , mas não descartou futuros projetos por obra certa.

"A partir de março de 2024, já posso voltar a produzir reportagens para o esporte, Globoplay etc. Mas tenho que cumprir esse período sabático. Fiz muitas reuniões com a direção sobre essa mudança, e a mensagem foi muito clara: eles precisaram mudar a forma de trabalho. Meu salário não se encaixava mais na realidade da empresa", disse ele.

Então, ele contou que poderá entrar em projetos fora da Globo durante essa nova fase em sua carreira. "É lógico que muitas portas podem se abrir e eu vou poder escolher o que é melhor para mim. Parcerias com marcas e campanhas publicitárias já estão sendo negociadas. A Play9 será minha nova casa. Estou muito motivado e empolgado com esta nova fase", afirmou.

Clayton Conservani falou sobre a saída da Globo em post nas redes sociais

Logo após encerrar seu contrato com a Globo, Clayton Conservani escreveu um recado nas redes sociais para falar sobre este momento em sua vida. "Não é uma despedida, apenas um até breve. Hoje, dia 31/08/2023, estou me desligando do grupo Globo depois de intensos 27 anos. A partir de 2024 a ideia é produzir por obras, realizar trabalhos pontuais. Uma mudança que está acontecendo em outros departamentos da empresa. Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado pra fazer o que eu amo, levar o telespectador pra lugares incríveis e isolados do nosso planeta. Conheci diferentes culturas, acumulei conhecimento e histórias. O principal de toda essa jornada é que sempre coloquei meu coração em tudo que fiz, um trabalho realizado com capricho e muita paixão", escreveu.

"Com o Planeta Extremo, fomos finalistas do Emmy Awards, o Oscar da TV mundial com a maratona da Antártica. Também ganhamos duas estatuetas no The New York Festivals. Agora estou livre pra seguir novos caminhos, me conectar com marcas, fazer parcerias comerciais, produzir novos conteúdos e renovar meus conhecimentos. É uma nova fase onde posso dizer sim para novas oportunidades, realizar sonhos e ter liberdade pra escolher. Agradeço a todos que trabalharam comigo, aos amigos e familiares que fizeram parte dessa longa travessia. O bom é que ela que ainda está longe de se encerrar. Minhas asas estão super poderosas pra voar alto e seguir fazendo descobertas mundo afora. Como diria meu amigo Pepe Jijon, montanhista equatoriano: 'Tudo é possível, nada é seguro'. Estou na pista, para o que der e vier", completou.