No hospital, Roque aparece em foto ao lado da esposa

Janilda Nogueira, esposa de Gonçalo Roque, tranquilizou os internautas ao compartilhar uma foto do diretor de auditório do SBT

Janilda Nogueira, esposa de Gonçalo Roque, tranquilizou os internautas ao compartilhar uma foto no Instagram nesta terça-feira, 21, mostrando seu marido no hospital. O diretor de auditório do SBT, que foi braço direito de Silvio Santos por mais de cinquenta anos, passou mal no sábado, 18, durante um almoço em família. Após realizar exames no hospital, os médicos descobriram um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça.

"Quero agradecer a todos os amigos, familiares, colegas e fãs do Roque pela as orações. Quero que me perdoem aqueles que não pude ainda responder. São muitas mensagens... a metade do meu tempo fico ali ao lado do Roque de mãos dadas a ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nogueira janilda (@janildanogueira)

Estado de saúde de Roque é estável

Roque está internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira,20, o estado de saúde dele é estável. "O paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angiorressonância) para complementação diagnóstica", informou a equipe médica.

Ele já enfrentou problemas de saúde anteriormente e chegou a ser internado em 2017 para tratar problemas na região da cabeça. Naquela ocasião, ele precisou passar pela implantação de uma válvula para tratar hidrocefalia. Desde então, ele tem sido monitorado de perto pelos médicos.

Com uma carreira de mais de 50 anos, Roque tornou-se conhecido por sua atuação como animador de auditório, em especial nos programas de Silvio Santos, com quem formou uma das parcerias mais duradouras da TV brasileira. Apesar de ter diminuído suas atividades na emissora aos 87 anos, Roque permanece vinculado ao SBT.