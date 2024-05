Paulo Mathias pode retornar para o Rio Grande do Sul? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, equipe do SBT esclarece sobre possível retorno de Paulo Mathias para cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul

Nas últimas semanas, o desempenho de Paulo Mathias (33), apresentador do programa Chega Mais, foi bastante elogiado nas redes sociais. O jornalista cobriu ativamente as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Com isso, surgiram rumores de um possível retorno de Paulo para o sul do país. Será que a informação procede? Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT reforça que, por enquanto, o jornalista deve continuar apresentando o programa do estúdio. Porém, se existir uma necessidade de retorno, isso pode acontecer, mas sem data para essa possível volta.

No momento, a emissora de Silvio Santos (93) está com uma excelente cobertura com os repórteres do jornalismo de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na última semana, Paulo Mathias emocionou os telespectadores do SBT ao mostrar a triste realidade que se encontra o estado do Rio Grande do Sul. Ao visitar uma das cidades atingidas pelas enchentes, ele não conseguiu controlar o choro ao vivo. O desempenho do jornalista foi bastante elogiado.

VOLTOU ACOMPANHADO

Nesta segunda-feira, 20, Paulo retornou com os trabalhos no estúdio do SBT. Até então, ele estava realizando a cobertura jornalística das enchentes que acometem o estado do Rio Grande do Sul. O apresentador não retornou sozinho, ele adotou um cachorrinho, que já tem até nome: Leopoldo. Em entrevista recente à CARAS Brasil, Paulo detalhou sobre o resgate do animal.

"Não tinha como eu não adotar depois que ele abraçou a minha perna daquele jeito, deu tantos gestos de carinho, não tinha como, era o que a gente deveria fazer", conta o jornalista, que nos últimos dias aproveitou para passear com o bichinho e apresentar São Paulo para ele.

Paulo relata que a chegada do cachorrinho foi comemorada com muita festa por sua filha, que sempre desejou ter um animal de estimação."Ela vai fazer aniversário agora em junho e na realidade foi um presente. Ela só fala do Leopoldo, é uma coisa impressionante, já falou na escola que quer dormir com ele, mudou a nossa vida", se diverte.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PAULO MATHIAS: