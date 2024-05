Kim Kardashian comemora 5 anos de filho caçula com festa temática

Kim Kardashian mostra seu poder com festas de aniversário e comemora 5 anos de Psalm, seu filho caçula, com evento temático; confira!

A empresária Kim Kardashian comemorou uma data muito especial para sua família recentemente. No último dia 9, Psalm, filho caçula de seu antigo relacionamento com Kanye West, completou 5 anos de vida. E para celebrar o aniversário, ele preparou uma mega festa temática para o pequeno e compartilhou as fotos do evento com seus seguidores nesta terça-feira, 21.

Em seu perfil oficial do Instagram, Kim homenageou o pequeno com um clique dos dois durante o evento. A festa de aniversário teve como tema o filme 'Os Caça-Fantasmas', e levou decoração e atividades para as crianças inspiradas no sucesso dos anos 80.

O evento contou com entrada decorada com balões e até mesmo totens com Psalm, vestido como um dos caça-fantasmas. Ele ainda contou com diversas atividades ao ar livre para os pequenos, incluindo competições entre as crianças e até mesmo mochilas para que eles pudessem caçar seus próprios fantasmas. O bolo de aniversário também foi temático do filme, e foi decorado com glacê verde, o símbolo do filme, além de prédios e pequenos fantasmas.

Nas fotos, o aniversariante apareceu ao lado de amigos e família, incluindo sua avó, Kris Jenner. Kim ainda apareceu abraçadinha com sua filha Chicago West, de 6 anos. A irmã do meio da família Kardashian também é mãe de North, de 10 anos, e Saint, de 8.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian está cansada de briga com Taylor Swift

Em abril, a cantora Taylor Swift lançou seu 11º álbum de estúdio, The Tortured Poets Department, e chamou atenção do público com a faixa 'thanK you aIMee', que é uma suposta indireta para Kim Kardashian. Isso porque os fãs notaram que as letras maiúsculas do título da canção formavam o nome de Kim. Além disso, a letra da faixa também teria dicas de que ela seria endereçada para a filha do meio das Kardashians.

No entanto, parece que Kim está cansada dessa briga com Swift. Uma fonte próxima à empresária contou sua reação sobre a faixa para a revista People. "Ela já superou isso e pensa que Taylor deveria seguir em frente. [Kim] não entende porque [Swift] continua insistindo nisso", revelou a fonte, que ainda acrescentou. "Faz literalmente anos [que isso aconteceu]".

Para quem não lembra, Taylor Swift e Kim Kardashian possuem uma desavença devido ao ex-marido da socialite, o rapper Kanye West. Isso porque o artista interrompeu o discurso de Swift no VMAs de 2009 e, anos depois, reviveu a história através da música Famous, onde ele afirmou que tornou a cantora famosa com a polêmia na premiação.

A irmã do meio das Kardashians entra na história em 2016, quando ela disse que Taylor estava ciente da inclusão de seu nome da música. Desde então, ela ganhou diversas indiretas nas músicas de Swift, sendo a mais recente no álbum The Tortured Poets Department: The Antology, versão estendida de seu último lançamento.