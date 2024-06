Filha do cantor Leonardo encanta ao mostrar foto com a mãe: "Lindas"

Jéssica Beatriz usou as redes sociais para compartilhar fotos de uma viagem especial com sua mãe, Priscila Beatriz, ex-mulher do cantor Leonardo

Nesta sexta-feria, 21, Jéssica Beatriz usou as redes sociais para compartilhar fotos de uma viagem especial com sua mãe, Priscila Beatriz, ex-mulher do cantor Leonardo. Nas imagens, as duas aparecem juntas em um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, na Itália: a Fontana di Trevi.

"Primeira parada aqui em Roma. Fontana di Trevi", escreveu ela na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios. "Duas lindas em Roma. Mãe e filha", disse uma. "Belas fotos", escreveu outra. "Eu gostei muito de Roma quero voltar é muito lindo", opinou uma terceira.

Confira a publicação de Jéssica Beatriz:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que Leonardo é pai de seis filhos de mães diferentes. Casado com Poliana Rocha desde 1995, eles têm um filho, Zé Felipe. O sertanejo é casado com Virginia Fonseca e eles são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor e esperam um menino, que se chamará José Leonardo.

O filho mais velho do cantor, Pedro Leonardo, é fruto de seu relacionamento com Maria Aparecida Dantas. Ele é casado com Thais Gebelein e tem duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória.

A mais discreta de todas, Monyque Isabella, é filha do cantor com a empresária Sandra Helena. Ela namora Jessica Kalossi e é formada em relações internacionais.

Já Jéssica Beatriz Costa é filha dele com Priscila Beatriz. A jovem é influenciadora e mãe de Noah. Enquanto queMatheus Vargas é filho de Leonardo e Liz Vargas e nasceu dias depois de Zé Felipe. Ele namora a ex-BBB Hariany Almeida.

E o caçula, João Guilherme, é fruto do relacionamento dele com a empresária do ramo da beleza Naira Ávila. Recentemente, o ator engatou um romance com a atriz Bruna Marquezine. Com informações do portal Quem.