Especialista analisa afastamento de Chrystian e Ralf: 'Mais complicado trabalhar com irmãos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez avalia relação de Chrystian e Ralf e esclarece sobre afastamento entre irmãos

Na madrugada desta quinta-feira, 20, morreu o cantor Chrystian, aos 67 anos. O sertanejo fazia dupla com seu irmãoRalf (63). Apesar do sucesso na música, os dois estavam quatro anos sem se encontrar. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez analisa esse afastamento: "Mais complicado trabalhar com irmãos".

Em conversa com a imprensa, o cantor Ralf contou que os dois não se encontravam há alguns anos por causa de conflitos de agendas de suas carreiras solo. Ele também reforçou que não teve grandes brigas com o irmão, apenas algumas divergências de opiniões, mas todas pequenas e resolvidas.

Durante conversa com a CARAS, Alexander esclarece porque é tão complicado conciliar relação de trabalho com familiares: "Pequenas diferenças no tratamento podem gerar grandes repercussões. Além disso, a falta de comunicação entre irmãos e a influência das relações paternas e maternas são fatores significativos".

"Psicologicamente falando, é muito mais complicado trabalhar com irmãos do que com não irmãos, porque traz toda a questão familiar e de criação. Lembrando que a educação é um processo escolar, enquanto a criação é um processo familiar. Essa criação pode ser muito complicada devido às interações", analisa o especialista.

O psicólogo ainda reforça que relações familiares são muito complexas e cada caso precisa ser avaliado individualmente: "Manter uma associação já é difícil com não parentes, e é duplamente difícil com irmãos. É importante saber que agremiações pessoais e profissionais são muito difíceis de levar adiante".

"Quando falamos em psicologia, é importante sempre pensar no passado. A psicologia não tem poderes para prever o futuro e só pode dar uma explicação do tempo presente em função do que aconteceu no passado[...] Essas relações são extremamente complexas e podem ser tema para muitos anos de estudo e até livros", finaliza Alexander Bez.

LUTO!

A causa da morte do cantor Chrystian foi revelada pelo hospital Hospital Samaritano Higienópolis, em nota enviada ao portal Splash, do UOL. Segundo divulgado pela instituição, o cantor faleceu por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

Conforme dito pela assessoria dele, o famoso precisou ser internado por conta de "uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado".

