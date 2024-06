Simone escreve carta para o marido: ‘Tudo que vivemos’

A cantora Simone Mendes surpreende ao compartilhar carta que escreveu para seu marido, Kaká Diniz, enquanto ele está fora de casa

A cantora Simone Mendes surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma carta que escreveu para seu marido, o empresário Kaká Diniz. Ela falou sobre o período longe do marido para que ele pudesse ir ao retiro e destacou o amor deles.

"Carta para meu amor, Kaká Diniz. Amor da minha vida, quando você sair do retiro em que vc está e ler essa carta,quero que saiba que esta carta é apenas para deixar registrado o tamanho do amor que sinto por você. Quero dizer o quanto é bom ser amada e amar assim, tão infinitamente. Amo tudo que vivemos, amo quando estamos eu você e nossos filhos brincando na nossa cama de fazer cócegas. Eu Amo nós!! Nossa história não é apenas uma história de amor", disse ela.

E completou: "É uma história de confiança, de respeito, de admiração, de companheirismo, de certeza, de paz…Eu te amo, amor da minha vida. Razão de cada segundo da minha felicidade. Saudades, já já estaremos coladinhos novamente! Obrigada por ser você o presente mais lindo que o senhor me confiou cuidar @kakadiniz te amo até a volta de Jesus!".

Vale lembrar que Simone e Kaká estão casados há 11 anos e são pais de Henry, de 9 anos, e Zaya, de 3 anos.

