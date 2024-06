Isis Valverde manda recado para o filho de Wanessa Camargo: 'Saudade'

No aniversário do filho caçula de Wanessa Camargo, atriz Isis Valverde manda recado e mostra o que sente pelo enteado; veja

O aniversário do filho mais novo de Wanessa Camargo, João Franscisco, foi nesta quarta-feira, 19, e a atriz Isis Valverde mandou um recado para o enteado, herdeiro de seu noivo. Em seus stories, a famosa relembrou um registro ao lado do aniversariante e o parabenizou.

Com o clique curtindo o passeio de barco com os dois filhos da cantora e o seu único herdeiro, Rael Valverde Resende, do casamento vivido com o modelo André Resende, a artista falou o que sente pelo garoto, que completou 10 anos.

"Parabéns, João! Amamos ter você m nossas vidas. Tia Isis tá com saudade", falou a atriz sobre estar sentindo falta do jovem e gostar muito de tê-lo em momentos ao lado de Rael.

Na rede social, Wanessa Camargo também fez uma declaração para o seu caçula. Além dele, ela é mãe de José Marcus, de 12 anos, também fruto de seu antigo casamento com o empresário que está noivo de Isis Valverde.

Ainda nesta segunda-feira, 17, a famosa se pronunciou sobre seu relacionamento estar em crise. A atriz apareceu ao lado do empresário e colocou um ponto final nos rumores: “Gente, deixa a gente quieto (risos). Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já, tá? A gente não posta foto juntos porque a gente está vivendo”, iniciou.

Isis Valverde revela sensação esquisita com o pai falecido

A atriz Isis Valverde revelou uma sensação esquisita que teve com o pai, Rubens Valverde, na manhã desta terça-feira, 18. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos ao lado dele para contar o episódio envolvendo o senhor, falecido ao sofrer um enfarto em 2020 durante uma trilha.

A artista então relatou que se esqueceu por alguns momentos da partida de Rubens e que o sentiu bem perto dela. Após a sensação diferente, Isis Valverde comentou que lembrou-se de seu falecimento e sentiu muita saudade. Saiba mais o que aconteceu aqui.