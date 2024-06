Filho de Isis Valverde surpreende em festa junina: 'Neném cresceu'

Em festa junina da escola, filho de Isis Valverde surge todo estiloso e atriz se impressiona ao ver como o herdeiro está grande

O filho de Isis Valeverde, Rael Valverde Resende, de 5 anos, encantou a atriz com sua apresentação na festa junina da escola. Nesta sexta-feira, 07, a famosa fez um álbum em sua rede social para mostrar o evento especial que marcou presença e prestigiou o seu único herdeiro, fruto do casamento que viveu com André Resende.

Usando camisa quadriculada, calça jeans e chapéu, o menino surgiu todo estiloso em clima de caipira e não passou despercebido com seu tamanho e semelhança com a mãe. Já a famosa também encantou com sua beleza e elegância ao apostar em uma roupa com estampa animal print.

"Meu neném cresceu! Dança até quadrilha, mamãe ama muito", disse a artista ao se mostrar perplexa com o crescimento do herdeiro. Nos comentários, os internautas admiraram o garoto. "Como é a cara da mãe", notaram a semelhança entre eles. "Muito lindo", elogiaram outros.

Noiva do pai dos filhos de Wanessa Camargo, Isis Valverde recentemente teve sua relação com os enteados, José Marcus e João Francisco, comentada pela cantora. "Isis é um amor. Obviamente, quando eles começaram o relacionamento, eu fiquei de longe, só observando. E aí vem o feedback das crianças, que a amaram de cara", declarou a famosa.

É bom lembrar que Isis Valverde foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Em fevereiro de 2022, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.

Isis Valverde faz alerta sobre doença que sofre

Isis Valverde postou um vídeo em sua rede social para falar sobre uma doença que sofre e demorou um pouco para ter um diagnóstico: a doença celíaca. A famosa então revelou que sofreu muito até descobrir o que estava lhe fazendo mal.

Perdendo muito peso, sendo internada, não conseguindo ir trabalhar por passar mal, tendo até tido sido diagnosticada com depressão, anemia, anorexia entre outros problemas, Isis Valverde só conseguiu saber que tinha alergia ao glúten aos 19 anos. Tudo que estava sentindo era ocasionado por ele e a artista não fazia ideia.

"Como alguns já sabem, eu tenho a doença celíaca, que, basicamente, é uma condição autoimune em que o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, ou seja, eu não posso comer glúten de jeito nenhum. E, recentemente, gravei alguns stories respondendo vocês e falei sobre como é cuidar da minha alimentação durante as viagens e vi que surgiram algumas dúvidas e curiosidades sobre o assunto, então, resolvi gravar esse vídeo pra gente abrir esse diálogo por aqui e ter uma troca maior", escreveu ela. Saiba mais aqui.