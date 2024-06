Virginia e Zé Felipe fecham circo em Goiânia para aproveitar com as filhas

Virginia Fonseca e Zé Felipe fecharam circo em Goiânia para curtir o dia com as filhas, Maria Alice e Maria Flor: "Primeira vez"

Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram um dia divertido ao lado das filhas! Nesta terça-feira, 18, o casal fechou um parque de diversões em Goiânia para curtir junto com as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um. Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou os momentos com a família.

Nos registros compartilhados, as herdeiras do casal ficaram encantadas com as apresentações, além de curtir o carrossel e comer bastante pipoca.

O parque em questão tem a temática e atrações de um circo, e a mamãe coruja compartilhou que foi a primeira vez das pequenas em um passeio como esse. "Hoje foi dia de @miragecircusbrasil e foi a primeira vez das Marias no circo!!!! Cara, foi incrivel, que circo maravilhoso, que estrutura, as atrações… tipo assim, eu to apaixonadaaaa!!!! Gratidão, gratidão, gratidão, foi surreal, que Deus abençoe sempre, valeu deeemais", disse ela na legenda da publicação.

Confira os registros do dia de parque:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca cai na risada com birra de sua filha, Maria Flor

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca sempre divide alguns momentos encantadores e super engraçados com sua família. Na última segunda-feira, 17, a esposa de Zé Felipe caiu na risada ao compartilhar vídeo de sua caçula, a pequena Maria Flor, de 1 ano.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou um registro de sua herdeira, que estava fazendo birra para sua mãe. Brava, a irmã de Maria Alice, de 2 anos, não queria admitir que tinha feito cocô em sua fralda. Virginia, por sua vez, não aguentou e teve uma crise de risos com o comportamento da menina.

Após a birra terminar, a famosa mostrou o vídeo para suas duas filhas. Ao final, as Marias apareceram se divertindo com a mãe e caindo na risada com os registros. Confira!