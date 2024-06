Virginia Fonseca cai na risada com birra de sua filha, Maria Flor

Virginia Fonseca diverte seus seguidores com novo vídeo de Maria Flor e cai na risada com birra da filha caçula; veja!

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca sempre divide alguns momentos encantadores e super engraçados com sua família. Nesta segunda-feira, 17, a esposa de Zé Felipe caiu na risada ao compartilhar vídeo de sua caçula, a pequena Maria Flor, de 1 ano.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou um registro de sua herdeira, que estava fazendo birra para sua mãe. Brava, a irmã de Maria Alice, de 2 anos, não queria admitir que tinha feito cocô em sua fralda. Virginia, por sua vez, não aguentou e teve uma crise de risos com o comportamento da menina.

Após a birra terminar, a famosa mostrou o vídeo para suas duas filhas. Ao final, as Marias apareceram se divertindo com a mãe e caindo na risada com os registros.

Na legenda, Virginia celebrou ter uma família tão animada e se derreteu por sua pequena. "Eu sou milionária e não tô falando de dinheiro. Elas tão engraçadas demaissssss e eu não lembro da minha vida antes delas viu?! Cê ta doidoooo, é bom deeeemais. Todo dia aqui em casa é essa felicidade, é muita risada e alegria!! Obrigada Deus pela minha família. Agora é esperar o Zé Leonardo, porque aí que vai ser engraçado mesmo", escreveu a influenciadora, que está grávida de seu terceiro filho.

Filho de Virginia e Zé Felipe ganha macacão caríssimo

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, ainda não nasceu, mas já está ganhando vários presentes para seu guarda-roupa. Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora digital mostrou um macacão que recebeu da casa de Poliana Rocha e chamou a atenção.

Isso porque, a peça de bebê, apesar de pequena no tamanho, no valor, não tem nada de pequena. Nas mãos de Margareth Serrão, mãe da empresária, a roupa de grife foi exibida e logo roubou a cena com sua estampa conhecida.

Em um site do Brasil é possível ver quanto custa em média uma peça de bebê da marca Burberry. Os itens podem variar entre R$ 1.720 até R$ 5.694, dependendo do modelo e tipo de tecido em que são feitos. Ou seja, um preço nada baixinho quando comparado com os de lojas populares.

