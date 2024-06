Virginia posta foto das filhas e impressiona com semelhança: 'Gêmeas'

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou uma foto das filhas Maria Alice e Maria Flor, e se impressionou com a semelhança entre elas

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha sua rotina com seus mais de 47 milhões de seguidores e nesta terça-feira, 25, não foi diferente. A influenciadora aproveitou para dividir com os fãs uma foto fofíssima das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Na imagem, publicada no Instagram, as Marias apareceram prontas para sair com looks iguais com direito à meia-calça, bota, casaco e óculos escuros. A mamãe coruja ainda se impressionou com a semelhança entre as pequenas.

"O look para sair em São Paulo. Enquanto a mamãe trabalha, elas gastam. Vê se eu aguento? E nessas fotos, eu fiquei em duvida se eu tenho gêmeas porque está parecendo viu", escreveu a famosa na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Juro que eu achei que eram duas Maria Alice, estão idênticas", escreveu um internauta. "Nessas fotos elas ficaram idênticas", concordou outro.

Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera de José Leonardo, que deve nascer em breve.

Mas já?

Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao revelar que encontrou diversos cabelos brancos aos 25 anos. Enquanto se arrumava no camarim do SBT para gravar seu programa, a influenciadora digital ficou em choque com o novo visual e admitiu estar indecisa sobre como lidar com os novos fios.

Por meio dos seus stories do Instagram, a famosa apareceu diretamente de seu camarim e levantou o celular para mostrar a raiz dos cabelos, que já contam com alguns fios brancos: “Galera, olha o tanto de cabelo branco que eu estou”, disse inconformada. Na legenda do vídeo, ela desabafou: “Mano, eu estou com muito cabelo branco”, lamentou.