Filha de Léo Santana pede por um irmão e Lore Improta recebe recado: "Você que lute"

Léo Santana mostra sua filha, Liz, pedindo por um 'irmãozinho' e Lore Improta recebe recado especial de seu marido; confira!

O cantor Léo Santana recebeu um pedido especial de sua filha, Liz, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Lore Improta. Nesta quarta-feira, 26, o artista compartilhou um vídeo onde sua herdeira pediu mais um filho para o casal e pegou seu pai de surpresa.

Em publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, Léo apareceu com a menina na cama, enquanto eles falavam na possibilidade dela ganhar um irmão. "Venha cá. Mamãe e papai vai ter um filhinho. Você quer um irmãozinho?", questionou o famoso, que logo foi surpreendido pela resposta da filha.

"Sim, e uma irmãzinha", disse Liz, que pediu por mais dois herdeiros do casal. Surpreso, Léo repetiu a pergunta: "Dois?", perguntou, e logo a pequena reafirmou sua resposta. "Peça pra mamãe aí", disse ele, que logo passou a palavra para a menina.

"Eu quero dois, mamãe! Uma irmãzinha e um irmãozinho", pediu a garotinha, e o cantor logo mostrou sua esposa, que riu com a situação. "Papai também quer dois", respondeu Lore, fazendo com que o marido e a filha comemorassem o pedido.

Na legenda da publicação, Léo Santana mandou um recado para sua amada. "Uma pausa nos trabalhos… Falamos pra Liz que vamos ter um filhinho e olha o que ela falou… @loreimprota você que lute! Rs", brincou ele.

Confira o vídeo:

Léo Santana faz surpresa de Dia dos Namorados para Lore Improta

No último Dia dos Namorados, Léo Santana fez uma surpresa para sua esposa, Lore Improta. Mesmo com uma agenda agitada, o famoso deu um jeito de surpreender a amada com um mimo especial e organizado por ele mesmo.

Na casa deles em Salvador, na Bahia, o artista preparou um almoço romântico e encantou a loira com os detalhes. Em sua rede social, a influenciadora postou fotos da mesa que ele montou não apenas para ela, mas também para a filha deles, a pequena Liz, de dois anos participar.

"Hoje o maridão preparou um almoço surpresa de Dia dos Namorados e tivemos uma presença ilustre conosco! Te amo, meu amor. Obrigada por toda atenção, carinho, companheirismo, amor. Que Deus continue nos abençoando sempre", contou Lore Improta ao postar os cliques do momento especial da família.