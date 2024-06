Léo Santana faz surpresa de Dia dos Namorados para Lore Improta; veja

No Dia dos Namorados, Léo Santana faz surpresa especial para a esposa, a dançarina Lore Improta; influenciadora exibiu os detalhes do mimo

O cantor Léo Santana fez uma surpresa para a sua esposa, a dançarina Lore Improta, nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados. Mesmo com uma agenda agitada, o famoso deu um jeito de surpreender a amada com um mimo especial e organizado por ele mesmo.

Na casa deles em Salvador, na Bahia, o artista preparou um almoço romântico e encantou a loira com os detalhes. Em sua rede social, a influenciadora postou fotos da mesa que ele montou não apenas para ela, mas também para a filha deles, a pequena Liz, de dois anos participar.

"Hoje o maridão preparou um almoço surpresa de Dia dos Namorados e tivemos uma presença ilustre conosco! Te amo, meu amor. Obrigada por toda atenção, carinho, companheirismo, amor. Que Deus continue nos abençoando sempre", contou Lore Improta ao postar os cliques do momento especial da família.

Nas últimas semanas, a famosa mostrou sua herdeira perdendo a paciência com Léo Santana enquanto estavam na mesa fazendo uma refeição. Liz mais uma vez divertiu com seu jeito e muita personalidade.

Lore Improta fala sobre sua casa ter sido alvo de tiro

Recentemente, Lore Improta apareceu assustada na rede social ao ver uma fake news criada em torno de sua casa. Fora do Brasil, ela estava sem sinal direito e tomou um susto ao ver a notícia de que sua mansão com Léo Santana teria sido baleada.

"Entrei em desespero, no meio de um trabalho superimportante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que tava acontecendo... Aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é...",comentou como se sentiu.