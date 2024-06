Lívia Andrade abre álbum de fotos de aniversário com tema diferentão

Nas redes sociais, Lívia Andrade abre álbum de fotos com amigos famosos em festa de aniversário de 41 anos com tema diferentão; veja!

A apresentadora Lívia Andrade comemorou seus 41 anos em grande estilo na última quinta-feira, 20, em Beach Club no Rio de Janeiro. A famosa reuniu diversos famosos para a festa, que levou tema diferentão e super divertido. Neste sábado, 22, em suas redes sociais, ela abriu o álbum de fotos da comemoração ao lado de vários rostos conhecidos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lívia mostrou alguns cliques do evento, que teve como tema 'abduzidos', focado com decorações futuristas e extraterrestres. Nas fotos, a aniversariante apareceu com seu lindo vestido verde neon coladinho ao corpo ao posar com os animadores da festa, vestidos como ETs.

Ela ainda apareceu ao lado de seu diversos convidados famosos. Entre eles estavam: Luciano Huck, Tati Machado, Ed Gama, Lucy Alves, Hosana Silva, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e outros. Seu namorado, Marcos Araújo também apareceu no álbum de fotos.

Confira:

Saiba quanto custou festa de Lívia Andrade

Para celebrar seus 41 anos, Lívia Andrade desembolsou alguns milhares de reais para fazer um festão para seus convidados. Segundo a Wee eventos, empresa responsável por organizar o aniversário, a festa de Lívia Andrade teve um custo total de aproximadamente R$ 200 mil. O evento aconteceu no Rio Beach Club, espaço localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista de 150 convidados contava com celebridades como Luciano Huck, Tati Machado, Samuel de Assis, Amaury Lorenzo, Lucy Alves, Dani Bananinha e outros. A decoração contou com diversos elementos de LED, vidro e transparência —tudo para dar vida ao tema único.

"Pensei no tema 'abduzidos' porque, além de ser uma ideia de última hora, todo mundo tem tanta coisa para fazer, né? Não temos tempo para nada ultimamente, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Então, pensei: já imaginou se todo mundo fosse abduzido naquele momento do dia do aniversário e fosse para a festa?", disse Lívia, que pretende fazer outras duas comemorações.