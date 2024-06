Thiago Lacerda celebra 17 anos do filho mais velho com vídeo inédito

Orgulhoso do filho, o ator Thiago Lacerda prestou uma homenagem de aniversário ao primogênito, que é baterista: 'Você é demais'

O ator Thiago Lacerda usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho mais velho, Gael, que completou 17 anos de vida na última terça-feira, 25. Em seu Instagram oficial, o artista publicou um vídeo raro do herdeiro, que é baterista, dando um show no instrumento.

"Parabéns, meu gringo! Você é demais! Te amo. Feliz o dia 25/6", declarou Thiago na legenda da publicação. Através de seus stories, o famoso também postou uma foto ao lado do jovem em comemoração à data especial. O ator ainda complementou a homenagem com uma figurinha escrita "Happy Birthday" [Feliz aniversário, em inglês].

Nos comentários da publicação, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas ao aniversariante. "Ishhh Maria… o moleque tá violento na 'batera'. Toca muito. Parabéns", disse o ator Sérgio Guizé, elogiando a performance do garoto.

"Que maneiro … viva o Gael!", escreveu o ator Antonio Grassi. "Gente!!!! Que máximo! Toca muito! Que orgulho desse moleque!", falou um seguidor.

Além de Gale, Thiago Lacerda também é pai de Cora, de 14 anos, e Pilar, de 10. Os três herdeiros são frutos de seu casamento com a atriz Vanessa Lóes.

Confira os registros:

Thiago Lacerda e Gael - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Lacerda fala de sua relação com as redes sociais

Recentemente, o ator Thiago Lacerda contou que não é muito chegado ao universo on-line, mesmo mantendo seu perfil no Instagram e compartilhando opiniões por lá. "Não é muito para mim, não sou um cara muito da tecnologia. É uma adaptação, falar com as pessoas de forma mais prática, rápida e direta".

Para ele, a adaptação da chegada da internet ainda acontece, em especial no Brasil, e tudo está muito ligado ao sistema de educação do país. "Temos uma dificuldade maior nas questões da nossa educação, são 500 anos de uma educação negligenciada. É preciso muito cuidado para lidar com isso. O que é estranho lidar é com a violência, agressividade, falta de respeito. É inerente a uma educação deficiente que temos há muito tempo".

Por fim, Lacerda ainda explica que gosta de se pronunciar nas redes e encara como algo bom para ser feito por artistas e pessoas com um grande alcance. "Acredito que uma pessoa pública quando se sente convocada a participar de algum processo seja importante [se pronunciar]. Nunca encarei como algo para me trazer benefícios, é muito mais uma ferramenta de comunicação", finalizou.