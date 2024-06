Letícia Spiller encanta ao resgatar fotos inéditas do filho na infância

Fofura! A atriz Letícia Spiller mostrou fotos antigas de quando seu filho com Marcello Novaes, de 27 anos atualmente, ainda era bebê

A atriz Letícia Spiller encantou os seguidores na tarde desta quinta-feira, 27, ao publicar em suas redes sociais algumas fotos inéditas ao lado do filho mais velho, Pedro Novaes, ainda pequeno. O jovem, que atualmente tem 27 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes.

Em uma das imagens, a artista aparece segurando uma estrela do mar na areia da praia com o herdeiro. Esbanjando fofura, Pedro roubou a cena ao posar sorrindo para a câmera. Um segundo registro dos dois em meio a natureza também foi mostrado por Letícia.

"Ah, que lembrança linda! Eu e meu pitico alguns aninhos atrás. Te amo", declarou ela na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos e admiradores da famosa deixaram mensagens carinhosas.

"Não aguento, lindinhos demais", derreteu-se uma internauta. "Que linda lembrança, Letícia", disse outra. "Que fofo seu filho. Bonito igual aos pais, simpático e educado", destacou uma terceira. "A conexão de vocês é incrível", falou mais uma.

Assim como os pais, Pedro também seguiu carreira nas telinhas e se tornou ator. Na TV Globo, ele já atuou em novelas como 'Sol Nascente' (2016) e 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2019-2020). Seu próximo trabalho será em 'Garota do Momento', novo folhetim da emissora.

Além de Pedro Novaes, Letícia Spiller também é mãe de Stella Loureiro, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com o diretor de fotografia Lucas Loureiro. Solteira, a atriz viveu um breve affair recentemente com o ex-BBB Nizam.

Letícia Spiller com o filho, Pedro Novaes - Foto: Reprodução / TV Globo

Marcello Novaes faz rara aparição o filho

Em abril deste ano, o ator Marcello Novaes aproveitou uma manhã ensolarada para fazer um passeio na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na companhia de seu filho, o também ator e músico Pedro Novaes, fruto de seu antigo relacionamento com Letícia Spiller. Os dois foram flagrados caminhando juntos à beira-mar e os registros chamaram atenção.

Sempre discreto, Marcello costuma fazer raras aparições em público surfando com os herdeiros ou fazendo exercícios físicos. Não é à toa que aos 61 anos, o famoso impressiona com seu shape definido e o abdômen bem marcado. Pedro também não passa longe do pai e aos 26 anos, mantém uma rotina intensa de treinos para não perder o tanquinho.

Entre os registros, Marcelo e Pedro apareceram conversando tranquilamente e até chegaram a adentrar o mar para um rápido mergulho. Apesar de notarem a presença dos fotógrafos, pai e filho permaneceram discretos durante a rara aparição. Posteriormente, eles recolheram os pertences e deixaram a praia juntos; confira os registros!