Maraisa celebra primeiro ano de namoro com homenagem para Fernando Mocó

Apaixonada! Maraisa comemora seu primeiro aniversário de namoro e detalha planos para o futuro com o noivo, Fernando Mocó

Nesta quinta-feira, 27, Maraisa encantou os seguidores ao comemorar o primeiro ano de namoro com uma homenagem para Fernando Mocó. Nas redes sociais, a cantora sertaneja compartilhou registros de um ensaio apaixonado ao lado do empresário para celebrar a data especial e detalhou seus planos para o futuro juntos.

Através de seu perfil no Instagram, Maraisa apareceu posando em clima de romance com Fernando em diferentes cenários. Na legenda, a cantora abriu seu coração em uma declaração. Apesar deles já estarem noivos, esse é o primeiro ano de namoro: “Meu amor, enfim chegamos a bodas de milagre, um ano de namoro, uma data tão importante e especial para nós”, iniciou.

“Quantas histórias já vivemos até aqui, amor, você melhorou meus dias e me deu um novo rumo, que nessa continuação da nossa história, estejamos mais fortes ainda para enfrentarmos tudo e todos”, a cantora relembrou desafios nos relacionamentos e expressou sua gratidão pelo companheirismo do empresário ao longo do primeiro ano juntos.

Em seguida, Maraisa exaltou o amado: “Obrigada por não desistir do nosso amor, por cuidar dele com tanto carinho, muito feliz por ter construído uma história com você, uma pessoa incrível, apaixonante, que quero sempre na minha vida, um ano de muito amor, respeito e cumplicidade. Meu amor por você só aumenta a cada dia, a cada instante”, disse.

“O seu companheirismo, seus cuidados, sua dedicação, atenção, são coisas que fazem me apaixonar cada vez mais, para mim só basta ter seu sorriso, sua companhia para estar bem, para qualquer dia ficar melhor. Este ano não teria sido tão incrível, tão leve se não tivesse você fazendo parte dos meus sonhos, meus projetos, minha vida”, ela completou.

Por fim, Maraisa completou falando sobre os planos para o futuro ao lado do noivo: “Gratidão a Deus por tudo que a gente já viveu até aqui. Ele abençoou e cuidou de cada detalhe do nosso relacionamento, que o Senhor nos proteja e guie nossos caminhos. Te amo muito, Fernando”, concluiu a irmã e dupla sertaneja de Maiara.

Vale lembrar que recentemente, Maraisa revelou que possui planos para aumentar a família em breve. Noiva do empresário Fernando Mocó, a sertaneja contou que está tomando remédios para engravidar do primeiro herdeiro do casal e ansiosa para vivenciar a maternidade, que descreveu como ‘o maior projeto de sua vida’

