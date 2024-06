MC Daniel mostra prótese de ouro nos dentes; saiba quanto custa

Mc Daniel surpreendeu ao mostrar sua mais recente compra luxuosa: um 'grillz', que são joias que cobrem quase toda a arcada dentária

Na noite de quarta-feira, 27, o cantor Mc Daniel surpreendeu ao mostrar sua mais recente compra luxuosa: um 'grillz', que são joias banhadas em ouro 18 quilates e cobrem quase toda a arcada dentária. Em uma publlicação nos Stories do Instagram, o artista exibiu os diversos modelos que adquiriu.

"Eu gosto da parada", disse ele, que mostrou três modelos do acessório e divulgou o perfil da marca. As placas de prata revestidas com ouro 18 quilates, avaliadas em R$11,9 mil, outra de prata com banho de ouro rosé, no valor de R$15,1 mil, além de um grillz de prata 950 decorado com zircônias, custando cerca de R$13,5 mil. As informações são da revista Quem.

MC Daniel surpreende affair com presente de R$ 6 mil

Na última terça-feira, 25, MC Daniel surpreendeu Lorena Maria, com quem vive um affair, e presenteou a moça com um item de grife. Em seu Instagram, o cantor compartilhou uma foto em que mostra uma caixa de sapato da marca Dolce&Gabbana em cima de sua cama.

Logo em seguida, a influencer fez uma publicação para mostrar que ganhou uma sandália do funkeiro. A famosa adicionou emojis de coração à postagem. No site da marca, o sapato em questão custa U$ 1.225, cerca de R$ 6,6 mil.

MC Daniel, que já namorou Mel Maia, confirmou o relacionamento com Lorena Maria em maio deste ano. "Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar", disse ele ao portal Léo Dias.