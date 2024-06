Com saída de Eliana, SBT revela quem substituirá apresentadora

Revelaram! No último dia de Eliana no SBT, emissora de Silvio Santos anuncia nova programação aos domingos; veja como ficou

Nos últimos meses, desde o anúncio da saída de Eliana do SBT, muito se questionou sobre como ficariam os domingos na emissora de Silvio Santos. Neste domingo, 23, os funcionários e estrelas então revelaram quem ficará no horário que era ocupado pela loira.

O apresentador Celso Portiolli então postou um vídeo da chamada que fizeram para contar que agora seu programa, o Domingo Legal, durará mais, iniciando à 11h15min e indo até às 18h15min. Após o comunicador quem assume é Rebeca Abravanel com o Roda a Roda das 18h15min às 19h.

Depois, vem Patricia Abravanel com o clássico Programa Silvio Santos das 19h à meia-noite. Dessa maneira, o horário que era ocupado por Eliana foi substituido pelos apresentadores que o público já está acostumado a ver de domingo na telinha.

É bom lembrar que neste domingo, 23, vai ao ar o último programa de Eliana no SBT. Para dar adeus ao seu programa na emissora de Silvio Santos, a apresentadora fez uma reportagem especial gravada em Portugal.

Em abril, Eliana e o SBT anunciaram que ela deixaria a empresa após 15 anos. "Adecisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

Celso Portiolli diz que tentou pedir para Eliana não sair do SBT

O apresentador Celso Portiolli é um veterano do SBT e contou que deu um conselho para sua amiga, a apresentadora Eliana. Em uma conversa no podcast PodC, ele revelou que tentou impedir que a colega deixasse a emissora de Silvio Santos, mas não teve sucesso.

"A Eliana agora vai sair do SBT, né? Uma pena… Falei para ela: ‘Não sai do SBT’. Eu não queria que ela saísse, não. Eu falei várias vezes com ela: ‘Fica no SBT’”, afirmou ele. Então, Portiolli comentou sobre a mudança na grade de programação do SBT com o fim do Programa Eliana. “Eles vão fazer um ajuste na grade ali. Empurrar um, puxar outro. Vai dar certo”, declarou.