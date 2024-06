Giovanna Pitel rebate críticas sobre amizade com Rodriguinho: "Me acolheu"

Criticada por manter sua amizade com Rodriguinho fora do BBB 24, Giovanna Pitel rebate críticas de internautas e fala sobre sua parceria; veja!

Após o BBB 24, Giovanna Pitel continuou sua amizade com Rodriguinho após sua saída do reality show. No entanto, a apresentadora do Multishow está sendo altamente criticada nas redes sociais por ainda ser amiga do cantor.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a ex-sister decidiu rebater as críticas de alguns internautas e aproveitou para falar sobre sua amizade com o pagodeiro. Na ocasião, ela respondeu um comentário que questionava o motivo deles continuarem próximos.

"Eu gosto muito dela, mas não entendo porque ela continua sendo amiga dele", disse um internauta. Pitel logo citou o tuíte e explicou que Rodriguinho foi uma grande ajuda no pós-programa. "Porque foi a única pessoa que estendeu a mão pra mim, que me acolheu e ajudou", escreveu ela.

A assistente social ainda falou que acredita na mudança e melhora das pessoas, indicando que sua comunicação com o amigo foi essencial para seu crescimento. "Que eu sempre possa ser um canal de melhoria para todos que me cercam e querem melhorar! Cada pessoa é responsável pelas suas próprias atitudes e que bom que elas escolhem ouvir, aprender e ser alguém diferente", finalizou Pitel.

Vale lembrar que Rodriguinho foi criticado por suas falas machistas e agressivas durante o BBB 24. Ele foi eliminado do programa com 78,23% de rejeição.

Giovanna Pitel deixa Fernanda de fora de publicação celebrando seu programa

Ao mesmo tempo que Giovanna Pitel continua super amiga de Rodriguinho, parece que as coisas não andam nada bem para Fernanda, sua outra grande companheira do BBB 24. Recentemente, as ex-sisters estrearam seu programa 'Na Cama com Pitanda', do Multishow, e se tornaram alvo de rumores de uma suposta desavença nos bastidores.

Na última sexta-feira, 21, Pitel celebrou o episódio final de seu programa nas redes sociais, mas Fernanda ficou fora das homenagens. Na publicação, a apresentadora adicionou diversos cliques com pessoas da equipe da atração, mas sua dupla sequer apareceu nas fotos ou no texto de homenagem.

"Hoje vai ao ar o último episódio do nosso programa e eu sigo em êxtase por tudo que vivi durante os últimos meses! 6 meses se passaram desde que a minha vida mudou. E estou com uma linda sensação de dever cumprido. 6 meses de muita intensidade, trabalho e mudanças. Muito mais vem por aí, obrigado a todos os envolvidos por essa jornada maravilhosa!!", escreveu Pitel, sem citar Fernanda.