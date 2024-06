Leticia e Juliano Cazarré comemoram aniversário da filha com festa intimista

Nas redes sociais, o ator Juliano Cazarré mostrou os detalhes da comemoração do aniversário de 2 anos da filha, Maria Guilhermina

Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, completou dois anos de vida nesta sexta-feira, 21, e os papais fizeram questão de preparar uma festa intimista para comemorar a data especial.

Através dos Stories dos Instagram, o ator mostrou os detalhes da celebração, que contou com muitas bexigas rosas, bolo e docinhos. Depois, ele posou com a aniversariante, a esposa e os outros filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de dois meses. "Dois aninhos da Guigui", se derreteu o artista.

Mais cedo, Leticia comemorou o aniversário da filha, Guilhermina, que sofre de uma cardiopatia congênita rara, a Anomalia de Ebstein. "21 de junho. O dia em que o mundo viu nascer Maria Guilhermina de Guadalupe, uma menina com uma doença tão grave de coração, que os médicos não sabiam explicar como ela tinha sobrevivido até o nascimento, e sem nenhum sinal de sofrimento fetal! Sua vida, portanto, já começou com um milagre [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Leticia e Juliano Cazarré com a filha, Guilhermina - Reprodução/Instagram

Juliano com a família no aniversário de Guilhermina - Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré revela que adotou o filho mais velho

O ator Juliano Cazarré surpreendeu os seus fãs ao contar que é pai por meio da adoção. Ele tem seis filhos com a esposa, Leticia Cazarré, e contou que o herdeiro mais velho, Vicente, de 14 anos, não é seu filho biológico. Em um vídeo nas redes sociais, ele disse que adotou o menino assim que ele nasceu, já que ele é fruto de um relacionamento anterior da esposa e que os dois começaram a namorar ainda na gestação dela.

Juliano contou a história para se defender das críticas ao se posicionar contra o aborto em decorrência do projeto de lei que está sendo votado no Brasil. Ele se colocou contra o aborto legalizado e foi criticado por pessoas que falaram que ele nunca adotou uma criança. Então, o artista decidiu contar a sua história com o filho mais velho. Confira o relato!