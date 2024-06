Claudia Raia explode o fofurômetro com fotos do filho de caipira

Ele cresceu! Em clima de festa junina, Claudia Raia explode o fofurômetro ao mostrar o filho caçula, Luca, usando looks de caipira

O filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, Luca, de um ano, encantou ao surgir em clima de festa junina. Neste domingo, 23, a famosa postou fotos do herdeiro caçula com look de caipira e explodiu o fofurômetro.

Usando peças em jeans e com estampa xadrez, o pequeno apareceu todo charmoso mostrando que já está grandinho. De bigode pintado, Luca surgiu curtindo a comemoração no local onde vai para brincar e tem seus amiguinhos.

"Mamãe num guenta esse neném caipira", disse Claudia Raia ao exibir o menino vestindo vários looks junino. Nos comentários, os internautas babaram pelo caçulinha da atriz. "Coisa mais linda", escreveram. "Ele tá crescendo tão rápido", falaram outros.

É bom lembrar que além de Luca, fruto do casamento atual da famosa com Jarbas, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, do relacionamento do passado com o ator Edson Celulari. Nos últimos dias, a artista celebrou o aniversário do genro.

Veja as fotos do filho de Claudia Raia de caipira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos raramente é vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal.

Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem.

A decisão de se manter afastada da mídia, no entanto, pode mudar ao longo dos anos. Ela, que estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, revelou que existe a possibilidade de, um dia, tornar pública sua página na rede social. Saiba mais!