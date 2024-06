Lore Improta mostra a filha perdendo a paciência com Léo Santana

Cheia de atitude e personalidade, Liz perde a paciência com Léo Santana e Lore Improta mostra momento em que a filha não gostou do que o pai falou

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, de dois anos, está cada dia mais mostrando sua personalidade. Além de escolher seus looks com muita atitude, a herdeira do casal mostrou que já quer fazer o que pensa ser melhor.

Prova disso foi o momento flagrado pela dançarina neste domingo, 02, em que a menina apareceu brincando com um batom e não gostou nem um pouco de ouvir um conselho do pai de como seria melhor ela fazer. Liz então perdeu a paciência com as comentários de Léo Santana e deu um olhar de canto de olho para ele parar.

"Tá torto, mas vai quebrar", avisou o cantor. "Não, não vai quebrar não", disse ela. "Tá torto o batom, levante ele assim, aí ó tá quebrando", aconselhou o famoso e a herdeira ao ver que ele tinha razão, não querendo admitir, olhou para ele.

Lore Improta se divertiu com a filha brincando na cozinha e não aceitando palpites. "Ela sem paciência com o pai", riu a dançarina ao registrar o momento da garota.

Ainda em seu stories, neste domingo, 02, a famosa rebateu a uma crítica feita ao desenvolvimento de Liz. A artista não gostou nem um pouco da intromissão e comparação que fizeram com a sua filha. Ela então expôs seus motivos e respondeu ao comentário invasivo.

Recentemente, Lore Improta apareceu assustada na rede social ao ver uma fake news criada em torno de sua casa. Fora do Brasil, ela estava sem sinal direito e tomou um susto ao ver a notícia de que sua mansão com Léo Santana teria sido baleada.

"Entrei em desespero, no meio de um trabalho superimportante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que tava acontecendo... Aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é...",comentou como se sentiu.