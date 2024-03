Lore Improta se espanta ao descobrir briga da filha na escola: "Não é legal"

Em suas redes sociais, Lore Improta se espanta ao descobrir que sua filha Liz teve uma briga na escola; confira a sua reação!

A dançarina Lore Improta contou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 15, que sua filha, a pequena Liz, de 2 anos, se envolveu em uma briga na escola. A esposa do cantor Leo Santana mostrou sua reação ao descobrir a confusão e tentou ensinar uma lição para sua herdeira.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa apareceu com uma cara espantada enquanto a filha lhe contava a história. "Você brigou?", perguntou a loira. "Briguei", admitiu a pequena, que chegou a machucar o dedo na confusão. "Por que você brigou? Você sabe que brigar não é legal. Tem que conversar. Se alguém fez alguma coisa que você não gosta, tem que falar", repreendeu a artista.

Em seguida, Lore continuou dando uma lição para Liz, que não chegou a explicar a situação para sua mãe. "Você gosta que alguém te bata?", perguntou a famosa, que foi negada pela filha. "Mamãe, papai e todo mundo que te ama te bate? Não, né? Então por que você vai bater no amiguinho, se você gosta dele?", ensinou ela.

Por fim, a mamãe ainda explicou como Liz deveria tratar seu amiguinho. "Tem que dar carinho, beijo, amor e conversar igual mamãe faz com você, não é isso?", disse ela, que ainda tentou rir da situação. "Tentando entender como educar nesses momentos kkkk a mãe de primeira viagem", escreveu Lore na legenda da publicação.

Lore Improta explica por que não acompanhou Liz no 1° dia de aula

Após agenda intensa de Carnaval, o casal Leo Santana e Lore Improta viajaram para a África do Sul para ter um descanso merecido. Com isso, a dançarina perdeu o primeiro dia de aula de sua filha, Liz, de dois anos, e explicou o motivo.

"A mãe com o coração apertado por conta disso, mas as férias já estavam planejadas quando soubemos da data das aulas e não quero que ela perca muitos dias de aula esperando por nós", afirmou a.famosa

Lore também explicou que além da viagem marcada, a filha já havia perdido dois dias de aula depois do Carnaval, para não atrapalhar o processo de adaptação. "Liz começa as aulas na semana que vem. Na verdade, as aulas dela já começaram há um tempinho, logo depois do Carnaval. Como é o primeiro ano da escola, já fiz reunião com professores e a coordenadora, e ela falou que era melhor a gente fazer a adaptação de uma vez só e não começar, cortar e começar de novo".

"Ela teria dois dias de aula, teria que cortar para ela sair de férias com a gente e voltar de novo. A gente decidiu começar agora semana que vem. Essas férias já estavam agendadas desde novembro e não tinha ainda as datas da escola dela", completou ela, que agradeceu a presença da família e de Léo neste período.