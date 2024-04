Biel encanta ao mostrar vídeo fofíssimo da filha, Pietra: 'Te amo'

O cantor Biel se derreteu de amores ao mostrar o momento em que a filha de 1 ano surpreende ao falar 'te amo' durante gravação

O cantor Biel usou as redes sociais na noite de terça-feira, 23, para dividir com os fãs um registro fofíssimo da filha, Pietra, de apenas 1 aninho de vida. A pequena, fruto de seu relacionamento com a cantora Tays Reis, encantou a web ao surgir em um vídeo falando 'te amo' para o papai coruja.

O momento especial foi gravado e publicado por Biel em seus stories no Instagram. Emocionado com as palavras da herdeira, o artista fez questão de eternizar o registro em seu feed. "Esse vídeo merece mais que 24 horas nos stories, né família? Pietra ainda me desmaia", escreveu o ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV.

No vídeo em questão, o cantor aparece brincando com a pequena, que está colorindo um livro de desenhos. Biel, então, comentou: "Te amo, meu amor". Para a surpresa do famoso, Pietra respondeu o carinho do pai: "Te amo", declarou a bebê, fazendo o famoso se derreter de amores.

Encantados com o momento especial, diversos amigos e fãs de Biel lotaram os comentários da publicação com mensagens carinhosas. "Você perdendo a postura no 'te amo' dela", observou uma seguidora. "É muita fofurice pra uma princesa só", disse outra. "Pietra é uma criança encantadora. Babo nos vídeos dela", falou uma terceira.

Virginia registra passeio com as filhas antes de viajar

Nesta segunda-feira, 22, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores detalhes de sua rotina antes de encarar mais uma viagem à trabalho! Em fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a famosa surgiu se divertindo ao lado de Maria Alice e Maria Flor.

"Indo para SP para mais uma semana intensa de gravação, mas antes rolou uma caminhada com a Tota Alice e natação com a Tota Flor!!! Amo vocês demaisss minhas princesas e o coração tá apertado de ter q ir, mas faz parte da vida né?! Afinal, é tudo por vocês e pra vocês @mariasbaby @zeleonardo", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas pequenas. "Mãezona", afirmou a sogra Poliana. "A Maria Alice com essa franja ficou parecida mais ainda com a Virgínia", comentou uma internauta. "Você é uma mãe maravilhosa, Vi! Deus abençoe", disse outra.