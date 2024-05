Filha de Patricia Abravanel rouba a cena em fotos com irmãos: 'Cara da mãe'

Eles cresceram! Em fotos raras com os irmãos, filha de Patricia Abravanel rouba a cena ao surgir a cara da apresentadora; veja

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar registros inéditos dos três filhos, Pedro, Jane e Senor, todos do casamento com o político Fábio Faria. Nesta quarta-feira, 01, a famosa aproveitou a chegada de um novo mês e resolveu abrir a intimidade mostrando os herdeiros.

Discreta com sua vida pessoal, a herdeira de Silvio Santos não posta com frequência a sua família e chamou a atenção com os registros. Inclusive, um detalhe se destacou: a forte semelhança de Jane com a mãe. Sorrindo, a pequena impressionou ao surgir a cara da apresentadora.

"AbrilINDO Maio", disse a famosa na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a família e se mostraram chocados com a semelhança da garota com a comunicadora. "A menina é a cara da mãe", observaram. "Muito amor", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Patricia Abravanel revelou como está sendo a comemoração de mais um ano casada com o pai de seus filhos. Viajando fora do Brasil, ela apareceu curtindo com o amado a data especial.

"7 anos de muita vida e muito amor. 29/04", falou ela sobre o tempo ao lado do homem que escolheu para subir ao altar em 2017 em uma cerimônia realizada na mansão de seu pai em um bairro nobre de São Paulo.

Cara do pai? Filho de Patricia Abravanel choca com tamanho e aparência

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com a família na rede social. Na sexta-feira, 12, a herdeira de Silvio Santos resolveu mostrar um passeio com o filho mais velho, Pedro Abravanel Faria, e o marido, Fábio Faria.

A famosa então chamou a atenção ao exibir o primogênito nos cliques raros e mostrar como ele está grande. Além disso, o garoto chamou a atenção com a forte semelhança com o pai. O menino posou sorrindo ao lado de um jogador de tênis. Veja registros do momento aqui.