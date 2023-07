Com dois vestidos, filha de Tays Reis e Biel brilha em aniversário; veja as fotos

Com festão luxuoso, filha de Tays Reis e Biel celebra seu primeiro ano de vida; cantores mostraram fotos do evento

A filha de Tays Reis e Biel, Pietra, comemorou seu primeiro ano de vida com um festão luxuoso. Com tema de princesa, a pequena celebrou ao lado dos papais seu aniversário e deu um show de fofura durante o evento com decoração impecável.

Após um dia do evento, os artistas, que se conheceram durante o reality show A Fazenda, compartilharem alguns cliques do evento e impressionaram. Os famosos então exibiram os momentos cheio de amor e emoção com Pietra.

Para a ocasião, a bebê usou dois vestidos no estilo, um branco e um rosa. O de modelo champanhe foi exatamente igual ao da mãe. Tays Reis inclusive falou com exclusividade para a CARAS Digital qual foi o motivo de ter escolhido o look. A voz do hit Metralhadora deu o que falar com a roupa de princesa.

"Sobre a noite de ontem que ainda não processamos, todas a emoções do primeiro aninho da lady", escreveram os papais ao revelarem melhor como foi a grande festa da primogênita.

Durante a declaração que deu para a CARAS Digital, Tays Reis se mostrou realizada com o evento inspirado em seu gosto pelo medieval. "E eu to muito feliz, é uma realização pessoal minha mesmo, coisa que a gente idealizou aqui dentro de casa, aí a gente fez a réplica do meu vestido pra Pietra usar pra ficar sintonia mãe e filha e Gabriel nosso príncipe, claro", declarou com exclusividade.

Em 2020, os papais de Pietra iniciaram o namoro entro do reality A Fazenda. Em 2021, eles se separaram após polêmicas envolvendo a ex de Biel, contudo, no mesmo ano os cantores reataram a relação. No fim de 2021, Tays descobriu a gravidez da filha e no ano seguinte, em julho, a pequena Pietra nasceu.

Veja as fotos do aniversário da filha de Tays Reis e Biel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🦅 (@biel)

Biel e Tays Reis mostram detalhes do primeiro aniversário da filha

Nos stories, a cantora do hit Metralhadora compartilhou detalhes da festa de 1 ano de Pietra. A festa teve tema de princesa, cujo reino conta com um lindo Jardim Encantado. Com decoração impecável, o local estava cheio de flores e borboletas, além de muita cor para compôr o cenário.

A festa contou com personagens fantasiados da realeza, a presença da dupla Patati e Patatá, além de uma carruagem para a princesa. No parabéns, Pietra até fez uma troca de roupas e exibiu um novo vestidinho rosa.

A celebração também contou com a presença de participantes do reality A Fazenda, onde o casal se conheceu. Nos stories de Tays, podemos ver a presença de Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Raissa Barbosa. O influenciador Cartolouco também postou fotos curtindo a festa. Veja as fotos aqui.