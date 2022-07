Nasce Pietra, primeira filha de Tays Reis e Biel

Os cantores Tays Reis e Biel anunciam o nascimento da primeira herdeira juntos, a pequena Pietra, na madrugada desta quarta-feira, 20

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 09h35

A cantora Tays Reis (27) usou suas redes sociais para anunciar o nascimento de sua primeira filha com o também cantor Biel (26)!

A pequena Pietra chegou ao mundo na madrugada desta quarta-feira (20) em um hospital em São Paulo. Em suas contas no Instagram, os papais compartilharam registros singelos.

"A mulher mais feliz do mundo", escreveu Tays nos Stories de seu Instagram.

Biel compartilhou vídeo na web mostrando familiares acompanhando e comemorando o nascimento da bebê pelo vidro do lado de fora da sala. Os papais ainda não mostraram o rostinho da bebê.

Momentos antes, o casal surgiu no hospital, as revelaram que tinha sido mais um alarme falso de Pietra. Após realizar exames, os médicos confirmaram que a bebê estava realmente chegando. "Não foi um alarme falso, vai acontecer. Tô pronto para conhecer dona Pietra. A gente tá guardando tudo para o canal", disse o cantor.

O pai de Biel, Serginho Capacete, também confirmou a chegada da neta. "Vovô do ano muito agradecido por tanto carinho. Pietra é linda demais, parece comigo. Foi tudo perfeito. Deus é maravilhoso", babou ele. "Já já os pais irão compartilhar tudo", disse ainda.

Vale lembrar que Tays e Biel começaram a se relacionar durante o confinamento na 12ª edição de A Fazenda, exibida pela TV Record.

Tays Reis mostra quarto luxuoso da filha com Biel

Recentemente, Tays Reis exibiu detalhes do quartinho da primeira herdeira com Biel, com decoração neutra, toda branca, incluindo os móveis e os enfeites. O local também tem desenhos de nuvens coladas no teto e em tom de lilás. O quarto foi decorado com pelúcias de ursos nas estantes e móveis tradicionais. "Hoje eu entro aqui e penso “É o cômodo mais lindo da casa!”. Eu queria que o quartinho dela lembrasse o céu porque sei que Deus está aqui! Por isso, escolhi esse enxoval branquinho para trazer essa sensação de paz e pureza", disse a mamãe coruja.

Confira as publicações de Tays Reis e Biel sobre o nascimento de Pietra: