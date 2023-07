Biel e Tays Reis mostram detalhes do primeiro aniversário da filha

Nesta quarta-feira, 19, Biel e Tays Reis compartilharam todos os detalhes da festa de 1 ano de sua filha, Pietra; confira fotos!

Nesta quarta-feira, 19, o casal Biel e Tays Reis celebraram o primeiro aniversário de sua filha, Pietra. E para celebrar essa data tão especial, os ex-participantes do reality A Fazenda planejaram um festão para a pequena!

Através de seus stories, a cantora do hit Metralhadora compartilhou detalhes da festa de 1 ano de Pietra. A festa teve tema de princesa, cujo reino conta com um lindo Jardim Encantado. Com decoração impecável, o local estava cheio de flores e borboletas, além de muita cor para compôr o cenário.

Tays e Biel também entraram na brincadeira. Para acompanhar Pietra, que estava vestida de princesa, os papais se vestiram de rei e rainha para posarem juntinhos na festa. Enquanto Tays apostou em um vestido branco e dourado, que combinava com o da filha, Biel escolheu um lindo traje cinza e branco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

E teve de tudo, viu? A festa contou com personagens fantasiados da realeza, a presença da dupla Patati e Patatá, além de uma carruagem para a princesa. No parabéns, Pietra até fez uma troca de roupas e exibiu um novo vestidinho rosa.

A celebração também contou com a presença de participantes do reality A Fazenda, onde o casal se conheceu. Nos stories de Tays, podemos ver a presença de Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Raissa Barbosa. O influenciador Cartolouco também postou fotos curtindo a festa.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Biel e sua filha dançam hit de Tays Reis

No início de julho, o cantor Biel explodiu as redes sociais de fofura ao compartilhar novo vídeo da filha Pietra. Juntinhos, os dois apareceram dançando a música Metralhadora, sucesso da mãe, a cantora Tays Reis.Na gravação, a bebê aparece se divertindo enquanto o papai faz a 'coreografia'.

"Em sempre vi os pais fazendo essa dança com seus bebês… Chegou minha vez", celebrou o artista. Tays também se derreteu pelo registro nos comentários. "Minha filha, meu marido e minha música! Que orgulho hein Tatá!", escreveu ela.

Confira o vídeo: