Biel explode o fofurômetro ao dançar música de Tays Reis com a filha

O cantor Biel encantou os seguidores ao surgir dançando a música 'Metralhadora' com a filha, Pietra

O cantor Biel explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar um novo vídeo com a filha, Pietra, que está com 11 meses. A menina é fruto do seu relacionamento com a cantora Tays Reis.

No vídeo postado no Instagram, o ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, surge dançando com a herdeira a música Metralhadora, sucesso de sua esposa. Na gravação, a bebê aparece se divertindo enquanto o papai faz a 'coreografia'.

"Em sempre vi os pais fazendo essa dança com seus bebês… Chegou minha vez", celebrou o artista. Tays também se derreteu pelo registro nos comentários. "Minha filha, meu marido e minha música! Que orgulho hein Tatá!", escreveu ela.

Os fãs ficaram encantados com o momento entre pai e filha. "Ela ama uma baguncinha com o papai", disse uma seguidora. "Lindos, arrasaram, muito top! A princesa Pietra está cada dia mais linda, é muita fofura!", comentou outra. "Fofurômetro explodiu!! Tays merece essa homenagem de seus amores!", falou uma fã. "Que gracinha esses dois", se derreteu mais uma.

Confira o vídeo:

Biel se derrete ao ouvir a filha falar 'papai'

Recentemente, Biel explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador da filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com a cantora Tays Reis. No vídeo publicado no feed do Instaram, a menina aparece sentada em uma motoca, e repete algumas vezes a palavra 'papai'.

Ao compartilhar o registro, o ex-peão não escondeu que ficou todo bobo e se declarou para ele. "Veio aí!! O primeiro 'papai' antes dos 11 meses!!! Se vocês vissem a minha cara agora! Eu te amo, minha filha! Obrigado por tanto", disse o cantor Biel na legenda da publicação. Pietra, aliás, completa 11 meses no dia 19 de junho.