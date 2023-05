Tays Reis e Biel trocam declarações românticas na web: "Parceria pra vida"

Pais de Pietra, os cantores Tays Reis e Biel encantaram os fãs ao trocarem declarações nas redes socias

Tays Reis (28) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para prestar uma bela declaração para o namorado, o cantor Biel.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, compartilhou uma foto em que os dois aparecem em um carro, e celebrou a parceria.

"Casal que faz o corre junto, permanece junto! Eu & ele sempre, parceria pra vida", declarou a cantora para o pai de sua filha, Pietra, que está com 10 meses.

Nos comentários, Biel também retribuiu a declaração para Tays. "Ô, meu Deus! Eu te amo além da vida, meu amor. Surreal a honra divina de viver a vida ao lado da mulher mais f*** desse mundo! Obrigado por tudo e conta comigo sempre, SEMPRE e pra sempre!", disse o cantor.

Confira a declaração de Tays para Biel:

Primeiro Dia das Mães

Recentemente, Biel compartilhou algumas fotos em família para comemorar o primeiro Dia das Mães de Tays Reis com a filha do casal, Pietra, nos braços. Na web, o ex-participante do reality show A Fazenda, da Record TV, surgiu sorridente ao lado da namorada e da herdeira, e prestou uma linda declaração para a amada.

"Seu primeiro dia das mães com Pietra em nossos colos, mozão! Passa um filme na cabeça… É como se tudo que você tivesse vivido até hoje, tivesse te preparado pra esse momento! Surreal como a gente quis viver isso e logo Deus nos proporcionou… você tava muito mais que preparada! Te ver de perto exercendo a maternidade é tão mágico, eu viro cada vez mais seu fã! Feliz Dia das Mães, meu amor! Você faz tudo valer a pena. Mãe de mão cheia! Amo tanto te amar e dividir essa jornada ao seu lado! Pra sempre nós!", escreveu o artista.

