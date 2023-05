Com fotos em família, Biel se declara para Tays Reis: "Amo tanto dividir essa jornada ao seu lado"

O cantor Biel postou fotos ao lado de Tays Reis e a filha do casal, Pietra, e se declarou para a cantora nas redes sociais

O cantor Biel (27) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em família para comemorar o primeiro Dia das Mães de Tays Reis (28) com a filha do casal, Pietra (nove meses), nos braços.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do reality show A Fazenda, da Record TV, surgiu sorridente ao lado da namorada e da herdeira, e prestou uma linda declaração para a amada.

"Seu primeiro dia das mães com Pietra em nossos colos, mozão! Passa um filme na cabeça… É como se tudo que você tivesse vivido até hoje, tivesse te preparado pra esse momento! Surreal como a gente quis viver isso e logo Deus nos proporcionou… você tava muito mais que preparada!", afirmou o funkeiro no começo da mensagem.

"Te ver de perto exercendo a maternidade é tão mágico, eu viro cada vez mais seu fã! Feliz Dia das Mães, meu amor! Você faz tudo valer a pena. Mãe de mão cheia! Amo tanto te amar e dividir essa jornada ao seu lado! Pra sempre nós!", completou.

Nos comentários, Tays se agradeceu a declaração do amado. "Ô amor que lindo! Eu te amo muito, muito, muito! Obrigada por ser esse pai maravilhoso pra nossa filha e um marido perfeito pra mim. Te amamos", declarou a artista.

Família fantasiada

Recentemente, Tays Reis encantou os seguidores das redes sociais ao recordar algumas fotos da festa de nove meses da filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com Biel. Nas imagens, o casal e a herdeira aparecem fantasiados como os personagens do seriado Chaves, tema da festa da bebê.

A cantora surgiu de Dona Florinda, o funkeiro de Professor Girafales e a pequena de Chiquinha, com direito a óculos, peruca e pintinhas no rosto. Ao dividir as imagens com os seguidores, a ex-A Fazenda se derreteu: "O tbt foi ontem mas essas fotos precisam ser vistas, gente. Eu amo essa Chiquinha!", disse Tays na legenda da publicação.

