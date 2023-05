Biel explode o fofurômetro ao surgir fazendo caras e bocas ao lado da filha: "Não tenho estruturas"

O cantor Biel encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques fofos ao lado da filha

O cantor Biel (27) explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 4, ao compartilhar uma sequência de cliques com a filha, Pietra (nove meses).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, o artista e a herdeira, fruto de seu relacionamento com a cantora Tays Reis (28), aparecem fazendo caras e bocas, e ele se derreteu pelo momento.

"Pietra de Lalá: top. Biel de Lalá: legal. Pietra e Biel de Lalá: não tem preço!", escreveu o cantor na legenda da publicação, que surge usando camiseta e shorts branco, além de uma touca e um tênis rosa.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Gente, eu não tenho estruturas. Eu fico passando e voltando as fotos pra ver de novo de tão linda que essa neném é!", confessou a cantora Yasmin Santos. "O seu mundo azul, foi ficando aos poucos cor de rosa!", comentou Tays Reis. "Meu Deus, que coisa mais linda", escreveu uma seguidora. "Sou apaixonada demais na sua versão pai", falou uma fã.

Confira as fotos de Biel com a filha, Pietra:

